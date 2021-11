Responsável pela montagem dos sets de ‘Indiana Jones’ morre no Marrocos

Nic Cupac, de 54 anos, um dos membros da equipe de produção do novo filme da saga Indiana Jones foi encontrado morto no quarto do hotel em que estava hospedado na cidade de Fez, no Marrocos, país onde o longa está sendo filmado.

Antes de falecer, Nic, que era responsável pela montagem dos sets, voou até o país para ajudar na preparação de uma complicada sequência de cenas de ação para o filme, que envolvia uma perseguição de riquixás, tipo de carroça com duas rodas puxadas por uma pessoa.

De acordo com o informado pelo tabloide britânico The Sun, o caso ainda será investigado, mas as autoridades acreditam que Cupac morreu de causas naturais.

Integrante de uma equipe de 100 pessoas na atual produção, Nic era considerado um veterano em Hollywood, devido a sua longa carreira cinematográfica e participação em diversos filmes que se tornaram sucesso de bilheteria, tal como os blockbusters Jurassic Park, Guardiões da Galáxia, Venom: Tempo de Carnificina e Star Wars: Os Últimos Jedi.

Aos olhos dos amigos de trabalho, o membro da equipe era “um dos melhores” e “um homem adorável”.

A morte inesperada de Cupac, que já é considerada uma perda angustiante para Hollywood, aconteceu apenas algumas semanas depois de uma outra tragédia envolvendo as gravações do filme Rust, em que o ator Alec Baldwin atirou e matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza.

Ainda em produção, o novo e quinto filme da saga Indiana Jones deve chegar ao cinemas em 2023. Ainda sem nome e data de estreia definidos, a gravação do longa já sofreu diversas interrupções devido a pandemia da Covid-19 e lesões de Harrison Ford, o protagonista, nos sets de filmagem.