‘Rust’: quem vai responder na Justiça pela morte de Halyna Hutchins?

Conforme as investigações sobre o incidente com uma arma de fogo disparada acidentalmente pelo ator Alec Baldwin no set do filme Rust na última quinta-feira (21) avançam, cresce o questionamento sobre se alguém será responsabilizado pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins.

Até o momento, as autoridades estadunidenses não prenderam ninguém, nem houve quaisquer registros de acusações, no entanto os promotores não descartam a possibilidade de apresentar imputações penais contra os envolvidos nesta tragédia.

Em fala à Agence France-Presse, analistas jurídicos apontaram que, para acusar Baldwin pelo acidente, os promotores podem explorar duas vias: o ator ser responsabilizado como quem apertou o gatilho durante o ensaio ou como o produtor do filme.

Todavia, é pouco provável que seja apresentada uma acusação penal contra Baldwin, que só foi o autor do disparo, pois recebeu o revólver das mãos de Dave Halls, o diretor assistente que informou que aquela era uma “arma fria”, fazendo o ator crer que a arma estava descarregada.

De acordo com o advogado de defesa criminal Richard Kaplan, do escritório Kaplan Marino, para que se considere o crime de homicídio culposo contra Alec Baldwin, precisaria ter sido registrada ou notada alguma conduta imprudente, o que não aconteceu. Pelo contrário, o ator afirmou em um comunicado que está “cooperando plenamente com a investigação policial para saber como aconteceu a tragédia”.

Continua após a publicidade

Partindo para a outra perspectiva, também torna-se improvável que o ator seja responsabilizado pelo acidente pela sua função de produtor. O longa Rust conta com 12 produtores, que exercem o papel executivo e outras funções, e ainda não está claro qual deles foi o responsável por contratar os membros da equipe de filmagem e quem era responsável por aplicar as normas de segurança.

“Pessoalmente, eu considero que (Baldwin) está muito afastado”, disse Kaplan. “Quando você é um ator de primeira linha e recebe o crédito de produtor (…) é realmente apenas por questões econômicas”, ou seja, uma espécie de investidor.

Os especialistas ainda consideram muito provável que a família de Halyna Hutchins e o diretor Joel Souza, que também foi ferido pelo tiro, iniciem ações na justiça contra a empresa produtora do filme, ao invés de atribuir a responsabilidade ao ator.

Além da empresa, outras pessoas que podem ser processadas, incluindo Dave Halls e a armeira Hannah Gutierrez-Reed, responsável por administrar e manter sob custódia as armas durante as filmagens.

Segunda a imprensa americana, a equipe de Rust já havia reclamado anteriormente da violação de protocolos durante as filmagens. Uma arma foi disparada por engano pelo menos duas vezes no set alguns dias antes da morte de Halyna.