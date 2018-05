Morre atriz que interpretava a jornalista Lois Lane no filme ‘Superman’

A atriz Margot Kidder, famosa pelo seu personagem como a jornalista Lois Lane em Superman: O Filme, morreu neste domingo (13), aos 69 anos, na sua residência. O óbito foi confirmado pela funerária Franzen Davies em Montana, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada.

–

Margot começou a sua carreira nos anos 60 com a comédia Quackser Fortune Has a Cousin in the Bronx (sem nome em português), de Gene Wilder. Foi somente em 1980 que foi escalada para atuar no papel de Lois Lane pelo diretor Richard Donner.

A atriz participou das três sequências da saga: Superman 2 – A Aventura Continua (1980), Superman III (1983) e Superman IV: Em Busca da Paz (1987).

Durante seu sucesso, ela teve que lidar com alguns questões psicológicas, como transtorno bipolares, o que ocasionou certo tumulto em sua vida pessoal. Segundo o The guardian, em 1996, Margot desapareceu por quatro dias.

Após o caso, a atriz se tornou ativista social e ingressou na política, tornando-se parte dos Democratas Progressistas da América.

Veja também: Luciana Cardoso posta foto dos filhos com o marido, Fausto Silva

+ Mãe PM reage a assalto e mata ladrão ao lado das crianças