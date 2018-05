Luciana Cardoso posta foto dos filhos com o marido, Fausto Silva

Neste domingo de Dia das Mães, a jornalista e ex-modelo Luciana Cardoso fez um post no Instagram para homenagear os dois filhos, frutos do casamento com o apresentador Fausto Silva, do Domingão do Faustão, da TV Globo.

“Meus amores”, escreveu Luciana, que tem 129 000 seguidores, ao lado de uma colagem com duas fotos do primogênito João Guilherme Silva, de 14 anos, e do caçula Rodrigo, de 9 anos.

Meus amores ❤️💗 A post shared by Luciana Cardoso (@lucard) on May 13, 2018 at 7:53am PDT

Fotos dos dois filhos são incomuns no perfil de Luciana no Instagram, no qual ela costuma aparecer ao lado do marido e de amigos, muitos deles famosos.

Faustão, que tem 68 anos, também é pai de Lara, do casamento com Magda Colares (foto abaixo).