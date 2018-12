Meghan Markle surpreende ao aparecer no mesmo evento que ex de Harry

Meghan Markle chocou os fãs quando compareceu, de surpresa, no The Fashion Awards, em Londres. Mais desconcertante ainda foi descobrir que ela estava no mesmo evento em que a ex de seu marido, príncipe Harry, Cressida Bonas, compareceu.

Não se sabe se Meghan e Cressida (que namorou Harry de 2012 à 2014) se encontraram na ocasião, mas, independentemente disso, a situação não seria constrangedora. Afinal, Cressida foi convidada para o casamento do ex, mostrando que a relação entre eles nunca foi conturbada.

A duquesa de Sussex compareceu ao prêmio para prestigiar a criadora de seu icônico vestido de noiva, Clare Waight Keller, diretora artística da Givenchy. A designer foi nomeada Designer de Moda Feminina Britânica do Ano. Meghan subiu ao palco para homenagear a estilista e arrasou com todos os holofotes direcionados a ela.

