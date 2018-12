Pai de Meghan Markle faz revelação polêmica sobre a filha

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, está expondo alguns detalhes íntimos da relação familiar. Thomas não tem uma boa relação com a família real britânica e já falou mal da realeza diversas vezes. Agora, está em uma espécie de campanha pública para fazer com que a filha volte a falar com ele.

Em uma longa entrevista ao tablóide Daily Mail, ele disse frases polêmicas. “Fui congelado e não posso ficar em silêncio. Fiz dezenas de tentativas para chegar à minha filha por meio de texto e cartas, mas ela e Harry levantaram uma parede de silêncio. Eles fizeram o que disseram para eu não fazer – estão acreditando em tudo de negativo que foi escrito sobre mim “.

Ele diz que tentou várias formas de contato com a duquesa de Sussex. “Pedi a ela que atenda o telefone. Escrevi uma carta de duas páginas e enviei-a por meio de seu representante em Los Angeles… Eu até entreguei uma carta para Doria [mãe de Meghan] perguntando por que nossa filha não fala comigo.”

A partir daí, Thomas compartilha alguns itens que podem ser embaraçosos para o título que Meghan carrega hoje em dia. Um exemplo é o convite de casamento de quando ficou noiva pela primeira vez. De biquíni na praia ao lado do então namorado, Meghan aparece com uma cerveja.

O convite do primeiro casamento de Meghan

Ela se casou na Jamaica com a presença de 100 convidados em 10 de setembro de 2011. Segundo ele, o casal deu um saquinho contendo um bilhete de boas vindas juntamente com um bocado de maconha. “É ilegal, mas não é grande coisa na Jamaica. É quase habitual lá. Eu não fumo maconha e, até onde sei, nem Meghan. Eu não sei o que fiz com o meu. Eu acho que dei”, diz Thomas.

A pergunta que fica: será que o pai está querendo realmente se aproximar ou, ressentido, somente destruir a reputação da duquesa de Sussex, sua filha?

