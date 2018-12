Por que príncipe William não usa aliança de casamento

Quando as pessoas começaram a perceber que o príncipe William não usa nenhum anel que represente seu matrimônio com Kate Middleton, algumas perguntas foram feitas. Muitos começaram a questionar o motivo da falta de joias e, segundo uma biógrafa da realeza, o motivo é bastante compreensível.

Primeiro, indo contra o que alguns podem imaginar, não é um acordo do casal. A duquesa de Cambridge já apareceu diversas vezes com uma joia feita de ouro galês em seu dedo anelar, enquanto Wil liam sempre está de mãos vazias e dedos lisos.

Também não é um padrão dos homens da realeza britânica. Seu irmão, Harry, por exemplo, usa uma aliança desde que se casou com Meghan Markle. Charles, quando se casou com Lady Di, usou uma aliança sutil no dedo mindinho, junto com o anel da família. Ainda assim, Philip, marido da rainha Elizabeth II, não usa qualquer anel, tal como William.

À Vogue, Penny Junor, autora da biografia ‘A Duquesa: Camilla Parker Bowles e o Caso de Amor que Balançou a Coroa’, contou que a preferência do príncipe por não usar nenhum anel é puramente uma questão de escolha pessoal. “Ele não gosta de joias, e o Palácio emitiu uma declaração antes do casamento dizendo isso”, alegou.

E basta dar uma espiada no programa oficial de casamento para descobrir que William nem sequer colocou um anel durante a cerimônia. Kate foi a única que conquistou uma aliança de casamento naquele dia.

Historicamente, anéis para homens não se eram comuns no Reino Unido até a Segunda Guerra Mundial, quando os soldados queriam lembrar de suas esposas através das joias. As mulheres, no entanto, têm usado bandas desde o antigo Egito.

