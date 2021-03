Michelle Obama vai entrar para o Hall da Fama dos EUA

Uma das mais antigas organizações dos Estados Unidos dedicadas a homenagear mulheres e celebrar suas conquistas no país, o Hall da Fama anunciou que vai incluir Michelle Obama na sua Classe de 2021.

As novas integrantes, anunciadas nesta segunda-feira entram no próximo dia 2 de outubro. Não se sabe ainda como será a cerimônia, por conta da situação volátil da pandemia de coronavírus, mas a organização informou que está monitorando e que vai garantir a segurança de todas as participantes.

“Michelle Obama emergiu como uma das mulheres mais influentes e emblemáticas do século 21″, diz texto divulgado no site oficial do Hall da Fama das Mulheres dos EUA.

A ex-primeira dama dos Estados Unidos será incluída junto com mais oito mulheres: Indra Nooyi, ex-presidente-executiva da PepsiCo; Mia Hamm, um ícone do futebol; e Katherine Johnson, matemática da agência espacial norte-americana Nasa que morreu no ano passado, a autora Octavia Butler, morta em 2006; Rebecca Halstead, que teve uma carreira militar; a poeta Joy Harjo; a artista Judy Chicago e a ativista Emily Howland, morta em 1929 e célebre por ter ensinado ex-escravos a ler e escrever em assentamentos de refugiados durante a Guerra Civil.