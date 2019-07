Christina Rocha chama a polícia durante gravação de programa

Jonas Leite, um participante do programa Casos de Família exibido na última segunda-feira (1º) no SBT, admitiu ter agredido Karina Santos, sua companheira.

Durante a conversa com a apresentadora Christina Rocha, Karina disse que o companheiro era muito violento. “O máximo que eu faço é pegar no seu pescoço e te jogar na cama. E bato de novo”, respondeu Jonas.

Revoltada, Christina ligou para a polícia ainda durante a gravação do episódio. “Como a gente faz quando recebe um agressor de mulher aqui no programa, que bate nela e fala literalmente que vai bater nela depois que sair do programa? Tem como vir aqui prender esse cara?”, perguntou.

A assessoria do SBT disse ao UOL que Karina Santos decidiu não fazer um boletim de ocorrência contra as agressões de Jonas depois do fim do programa. “E, em respeito a ela, a direção do programa decidiu não exibir a cena no programa de hoje”, disse a assessoria.

