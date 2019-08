Val Marchiori diz que processou SBT, Leo Dias e Livia Andrade; entenda

Val Marchiori afirmou que entrou com processo contra o SBT e os apresentadores do programa Fofocalizando. O motivo é uma carta do ex-marido enviada à atração no início de julho. “Eu tomei as medidas cabíveis. Os meus advogados entraram [com processo] contra o SBT. Eu abri um processo também contra Leão Lobo, ele [ex-marido], a Lívia e o Leo Dias. Abri, sim”, disse ela durante entrevista ao “Hora do Faro”, exibida neste domingo (4).

“Acho que tudo tem um limite. Quando um jornalista (entre aspas) pega uma matéria que envolve uma briga judicial é porque não tem escrúpulo. Não está imaginando o que faz com a minha família, com os meus filhos”, completou.

O SBT ainda não se manifestou sobre o assunto

Entenda o caso

O empresário Evaldo Ulinski, ex-marido de Val, disse ao Fofocalizando que ela era uma prostituta de luxo e que “teve envolvimento com vários homens em busca de dinheiro”.

A socialite se revoltou e falou sobre o caso ao vivo durante o Tricocando, atração da RedeTV! semelhante a da concorrente.

“Estou abalada porque nenhum programa de TV deveria expor a sua vida pessoal de uma forma assim. Todo casamento tem seus rompantes, todos casais têm brigas, coisas ruins e boas. Só tenho a lamentar um programa que se presta a isso por alguns minutos de fama”, disse Marchiori na ocasião.

Val Marchiori participou da Hora do Faro com o apresentador Rodrigo Faro e, além de falar sobre a polêmica envolvendo o casamento, reviveu sua infância pobre.

