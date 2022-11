Marília Mendonça: um ano de luto

A morte de Marília Mendonça completou um ano neste sábado (5), mas a cantora segue presente na vida de seus fãs, familiares e amigos: ela é a artista mais ouvida no Youtube do Brasil e liderou a maior parte dos rankings semanais deste ano no Spotify. Mais do que números, Marília foi responsável por dar voz às mulheres do sertanejo. Com 12 meses desde que o acidente aconteceu, a investigação da Força Aérea Brasileira (FAB) ainda não foi concluída.

O legado da artista

Cantora, compositora e instrumentista. Essas três palavras parecem resumir bem o que Marília Mendonça foi, mas, na verdade, ela também era uma mãe, amiga, representante do subgênero feminejo — sertanejo feito por mulheres —, e ocupava muitas outras funções.

Nascida em Cristianópolis e criada em Goiânia, começou a compor aos 12 anos de idade. Antes de estrear como cantora, escreveu músicas como Minha Herança (João Neto & Frederico), Muito Gelo, Pouco Whisky (Wesley Safadão), Até Você Voltar, Cuida Bem Dela, Flor e o Beija-Flor (Henrique & Juliano), Ser Humano ou um Anjo (Matheus & Kauan), Calma (Jorge & Mateus) e É Com Ela Que Eu Estou (Cristiano Araújo), que viraram hits nacionais.

Em janeiro de 2015, teve sua primeira aparição pública cantando, através de seu EP homônimo. Mas foi só em 2016 que Marília ganhou destaque, depois de receber tripla platina pelas 240 mil cópias vendidas do seu primeiro álbum. A música Infiel, presente no DVD, tornou-se uma das mais tocadas do Brasil.

Realidade foi lançado em 2017 e garantiu uma indicação ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja. Em 2019, chegou a vez de Todos os Cantos, que rendeu uma certificação de tripla platina pelas 240 mil cópias vendidas e um Grammy Latino. A artista também tornou público outros trabalhos.

Marília não só deu espaço para narrativas que não retratavam as mulheres como personagens frágeis e passíveis de objetificação sexual, como também possibilitou que outras artistas pudessem experimentar os efeitos de um sertanejo feito por e para elas. Apesar de não se declarar feminista, a cantora foi uma das pioneiras a tratar sobre empoderamento e liberdade sexual na música sertaneja.

Hits

Que Marília coleciona sucessos e segue como um dos maiores fenômenos musicais do país, todo mundo sabe, né? Mas, além disso, a artista foi a mais ouvida no Youtube Brasil e, paralelamente, liderou a maior parte dos rankings semanais do Spotify em 2022. Na primeira plataforma, ela dominou 42 das 43 semanas até agora.

As 20 faixas mais ouvidas de Marília Mendonça nos últimos 12 meses (Youtube):

Acidente e investigação

Marília Mendonça faleceu depois que a aeronave bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, em que estava atingiu uma linha de distribuição de energia e acabou caindo em Caratinga, cidade localizada em Minas Gerais. Outras pessoas que estavam no veículo e também morreram foram o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Medeiros Júnior, o copiloto Tarciso Pessoa Viana e o tio dela, Abicelí Silveira Dias Filho.

Os trabalhos de campo da investigação, a coleta de dados e as pesquisas sobre a condição do avião foram finalizados, segundo a FAB. O que deve acontecer a seguir é a discussão do relatório com os representantes dos países em que houve a fabricação do meio de transporte.