Ludmilla lança música em parceria com Marília Mendonça. Ouça ‘Insônia’

Nesta semana, Ludmilla nos agraciou com uma versão ao vivo de Numanice 2, que traz diversas participações especiais. Uma das músicas mais marcantes do novo trabalho é Insônia, em que Lud divide os vocais com Marília Mendonça.

Marília Mendonça foi, sem dúvidas, uma das maiores referências da música sertaneja. Quer você seja ou não fã, é inegável o quão grande ela foi. A faixa deixa qualquer um saudosista. A cantora estava no auge da carreira quando nos deixou precocemente em 5 de novembro de 2021, após a queda de um avião em Minas Gerais.

Ouça abaixo o disco ao vivo da Ludmilla:

O material visual do álbum será lançado nesta quinta-feira (25) no canal oficial da cantora no Youtube. Ludmilla estava planejando lançar Numanice #2 (Ao Vivo) em julho, mas acabou adiando, pois a equipe de Marília Mendonça liberou o EP póstumo da artista na mesma época.

O disco foi gravado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em julho de 2021, e tem parcerias também com Péricles, Delacruz, Gabby Moura e outros. A primeira versão do trabalho, lançada em janeiro de 2022, não contava com a faixa Insônia.