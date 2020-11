Manu Gavassi estrelará série da Netflix

Manu Gavassi é a nova estrela da Netflix. A novidade foi confirmada nesta terça-feira (03) através das redes sociais da cantora e do serviço de streaming.

E, de cara, já vem projeto por aí! Em vídeo, Manu garantiu que, sim, irá estrelar uma série a ser lançada na plataforma, mas não deu muitos detalhes. Em vez disso, preferiu chamar atenção para os boatos equivocados que haviam sido divulgados sobre o projeto, como o suposto nome da série.

“‘Condom Ladies’. O que mais me irrita nesse nome não é o fato dele ser um clássico erro de fofoqueiros que passam adiante uma informação que eles não têm conhecimento algum até elas perderem completamente o sentido, estragando assim todo o plano para o anúncio da série que eu vou de fato fazer”, reclamou a atriz.

E continuou: “O que me irrita de verdade é o nome fictício dessa série que eu não vou fazer ter uma camisinha. Condom. No singular. Pra várias ladies. Sabe? Temos mulheres, mas apenas uma camisinha. Então o que elas vão fazer? Elas vão duelar até a morte para ver quem tem o direito de fazer sexo seguro?”

🇺🇸 Condom = 🇧🇷Camisinha

🇺🇸 Ladies = 🇧🇷Mulheres

❓Condom Ladies = 🤷‍♀️Não sei o que significa, mas não é uma série minha

🧚‍♀️Manu Gavassi = ✨A mais nova estrela da minha família <3 pic.twitter.com/wjc89IRTam — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 3, 2020

Manu também aproveitou para alfinetar os rumores de que a produção teria um foco adolescente. “Fui obrigada a ler que é uma série teen. Me respeitem, eu tenho quase 30 anos de idade. Não sou uma menina idiota que só usa roupas coloridas, com sombras coloridas combinando, tem síndrome de Peter Pan e parece muitas vezes uma crianças de 1,5 m de altura”.

“Eu sou uma mulher. Uma mulher bem resolvida. Uma mulher independente. Uma mulher que vai descobrir quem vazou as informações do meu trabalho todas erradas, destruindo o meu sonho de ter um vídeo de contratação mais legal que o do Bruno Gagliasso”, brincou.

A novidade foi comemorada pelos fãs e amigos da atriz. “Vem com tudo”, comentou o próprio Gagliasso no Instagram da Netflix. “Não tenho roupa para esse evento”, escreveu uma das fanbases dela.

não entendo o que passa na cabeça da pessoa que critica Manu Gavassi, vai se fude, a bixa é uma put4 cantora, compositora, atriz, dubladora, apresentadora, escritora, diretora e roteirista brasileira. é a patroa. pic.twitter.com/LRRLy31COW — víbora. (@blesslodge) November 3, 2020

E pra quem tá incomodado ou não gostou da Manu Gavassi na Netflix eu só posso dizer que: pic.twitter.com/XTEF7QYBDg — RACH (@nossasenhorador) November 3, 2020

