Quanto vai custar assinar o Disney+ no Brasil. Estreia é em 2 semanas

O Disney+, serviço de streaming da Disney, chega à América Latina no dia 17 de novembro. O site oficial da plataforma acabou de revelar os preços do serviço no Brasil. A partir de hoje, 3, até o dia anterior à estreia, o público pode adquirir o plano mensal por R$ 27,90 e o anual por R$ 237,90.

Esses preços são condições especiais para a pré-venda. Após esse período, a partir do dia 17, a assinatura anual passará a custar R$ 279,90. O plano mensal continuará com o valor de R$ 27,90. Quem assinar o Disney+ poderá utilizar o serviço simultaneamente em até quatro dispositivos. Há também a opção de testar a plataforma por sete dias de forma gratuita antes de fechar um plano.

O Disney+, que reúne produções da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, foi lançado nos Estados Unidos e Canadá em novembro de 2019. A Europa recebeu o serviço em março deste ano. Nesses outros países, o catálogo começou com poucos filmes e séries, mas, no Brasil, a plataforma já chega com vários títulos disponíveis.

Além de animações e filmes clássicos da Disney, o Disney+ oferecerá séries inéditas como The Mandalorian, que se passa no universo de Star Wars, Sobrevoando, narrada por Rodrigo Santoro, e Bis!. O álbum visual Black is King, de Beyoncé, que foi lançado exclusivamente na plataforma em julho, também ficará finalmente disponível para os fãs brasileiros.

Continua após a publicidade

Além das produções originais, o Disney+ conta com live-actions exclusivas, como A Dama e o Vagabundo e Mulan, que inicialmente seria lançado nos cinemas, mas acabou estreando na plataforma em setembro. O filme se tornou um dos assuntos mais comentados da internet nos dias seguintes à sua estreia e, agora, estará disponível para o público brasileiro.

Estou com câncer de mama. E agora?