Três looks de destaque da passagem de Kate Middleton pelo caribe

Mesmo que você não seja um grande fã da família real britânica, uma coisa é fato: sempre que Kate Middleton faz uma aparição pública, o mundo faz uma pausa para olhar seus looks deslumbrantes! E em sua passagem pelo Caribe não foi diferente: ao lado do príncipe William, a Duquesa de Cambridge deu show com produções alegres e cheias de estilo. Veja três das que deram o que falar nas redes sociais.

O rosa glamoroso em Belize

O grande destaque de toda a viagem foi o vestido longo cintilante da marca The Vampire’s Wife, com uma silhueta enxuta e babados nas mangas. O visual – escolhido para a comemoração do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth, organizado pelo governador geral de Belize – ficou completo com as sandálias prateadas b e brincos de cristal da O’nitaa.

Cor e leveza na Jamaica

Em sua chegada à Jamaica, também parte da viagem pelo Caribe para a comemoração do Jubileu de Platina da rainha, Kate chamou atenção em um vestido amarelo vivo da marca Roksanda. O modelo acinturado com laço no ombro e saia fluida foi combinado com salto branco e dourado Aquazzurra e clutch Salvatore Ferragamo.

Em outro evento do calendário oficial, Kate optou por um vestido vintage – com silhueta clássica dos anos 1950 – estampado e bem colorido. O modelo, leve e alegre, foi perfeito para acompanhar o jogo de futebol, junto da sandália de salto baixo da marca Russell and Bromley. Deslumbrante, não é?

Continua após a publicidade