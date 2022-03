Oscar 2022: veja a lista completa de apresentadores da premiação

Na noite desta segunda-feira (21), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista completa de apresentadores do Oscar 2022. A premiação, que acontece no próximo domingo (27), contará com nomes como Elliot Page, Bill Murray, Jennifer Garner e Tiffany Haddish anunciando vencedores.



Neste ano, a edição será comandada por Amy Schumer, Regina Hall e a comediante Wanda Sykes. Para a entrega das estatuetas, estarão no palco Halle Bailey, Kevin Costner, Jaime Lee Curtis, Woody Harrelson, Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Lupita Nyong’o, Lily JAmes, Daniel Kaluuya, Zoë Kravitz, Lady Gaga, Bill Murray, Elliot Page, Tiffany Haddish, Jennifer Garner, o rapper DJ Khaled, a cantora H.E.R, o skatista Tony Hawk, o snowboarder Shaun White e o surfista Kelly Slater.

A atriz Stephanie Beatriz, dubladora da personagem Mirabel Madrigal, de Encanto – que concorre em três categorias – também está confirmada para subir aos palcos. Vale lembrar que, neste ano, a cerimônia contará com a transmissão de menos categorias, em uma tentativa da Academia de aumentar a audiência.

Perda de audiência e mudanças

Em 2021, o canal ABC, responsável pela transmissão, teve uma de suas menores audiências – com apenas 9,23 milhões de espectadores – com uma queda de 51% em relação ao ano anterior. Oito das 23 categorias serão concedidas antes do início da transmissão televisiva. São elas: curta documental, edição de filme, maquiagem e penteado, curta de animação, curta de ficção e edição de som. Quer ver a lista completa de indicados ao Oscar 2022? Clique aqui.