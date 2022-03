Cátia Stoyan ajuda a levar energia solar a comunidades carentes

Formada em Administração de empresas, Cátia Stoyan, 42, passou grande parte de sua carreira em multinacionais do setor de energia solar. Em 2009, no entanto, foi surpreendida quando as mesmas empresas multinacionais decidiram sair do mercado brasileiro. Com o seu conhecimento na área, ela decidiu investir por conta própria e empreender em energia sustentável.

Focada em energia fotovoltaica, a Stoyan Energia Solar desenvolve soluções e projetos de energia solar para o B2B e B2C. Com mais de 10 anos no mercado, a iniciativa sustentável conseguiu aumentar a economia de energia em até 95%, além de reduzir significativamente a emissão de CO2 na atmosfera.

Apesar de toda inovação envolvida no projeto, Catia conta que teve dificuldades em entrar em um segmento dominado por homens, além de desafios mais práticos como encontrar funcionários qualificados e a fidelizar clientes para um serviço ainda pouco difundido no Brasil. Para atrair o público, ela foca no uso das redes sociais, principalmente o Instagram, com posts informativos diários acerca do tema.

Catia olhou além das fronteiras da sua empresa, investindo também em ajudar mais de 75 famílias de comunidades ribeirinhas. “A gente tinha como objetivo levar energia para locais isolados, então aquelas comunidades ribeirinhas, e eu gostava muito dessa parte”, lembra a empreendedora.

A empresa também apoia os projetos filantrópicos de energia limpa da ONG Litro de Luz, que oferece a instalação de postes solares feitos com garrafas PETs para comunidades carentes. “Me tocou bastante um projeto que nós fizemos no Pará, na Ilha do Marajó. É uma comunidade de 75 famílias e eles vivem em palafitas, tudo é em cima da água e inclusive as crianças vão até a escola de barco”, conta Catia sobre a transformação que viu na comunidade.

Outro projeto ajudado pela empresa é o Teatro a Bordo, um grupo que viaja o país a bordo de um contêiner movido a energia solar que leva entretenimento e oportunidades a populações vulneráveis. “Em cima do container tem um sistema de energia solar que alimenta toda a iluminação do teatro. Eles viajam do Brasil inteiro nesse teatro itinerante e avisam nas escolas e nos bairros que a peça será na praça para animar as crianças”, conta.