Confira os looks deslumbrantes dos brasileiros no Emmy Internacional

A presença dos famosos brasileiros na 49ª edição do Emmy Internacional foi marcada pelos looks monocromáticos, com apostas altas no preto e branco. Regina Casé, Camila Pitanga, Angélica, Felipe Santana, Emicida e outras celebridades compareceram ao evento em Nova York nesta segunda-feira (22).

O Emmy é a maior premiação internacional de televisão e o Brasil concorre na categoria de Melhor Novela com “Amor de Mãe” e em Melhor Série de Curta Duração com “Diário de Um Confinado”. “Todas As Mulheres do Mundo” concorre na categoria Filmes e Minisséries para TV e “Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem” pela Melhor Programação Artística.

Regina Casé, a Dona Lurdes em “Amor de Mãe”, apostou em um look preto nada básico. O vestido escolhido é coberto por uma capa preta repleta de babados. A atriz complementou o visual com um colar prateado e disse que se inspirou em uma vilã da Disney: “Estou de Malévola hoje”, brincou em suas redes sociais. O diretor José Luiz Villamarim e a escritora Manuela Dias também estavam presentes no evento.

A atriz Camila Pitanga, que é a capa de CLAUDIA neste mês de novembro, compareceu ao Emmy a convite da HBOMax com seu cabelo volumoso e cacheado junto com uma make em tons terrosos. Ela usou um vestido branco de Alexandre Vauthier, que também vestiu a cantora Cardi B. Para complementar o look, Camila usava joias Sauer e sapatos Alexandre Birman.

No evento que antecedeu a premiação, Camila Pitanga apostou em um look moderno. Usou um casaco preto da Balenciaga bem estruturado e volumoso combinando com botas cinza e uma bolsa verde.

Angélica foi uma das apresentadoras do evento ao lado de seu marido, Luciano Huck. Ela escolheu um vestido tomara que caia da Dolce & Gabbana e completou o look com joias da Marisa Clermann e uma sandália da Aquazzura.

A apresentadora surpreendeu antes mesmo da cerimônia oficial do Emmy com um look trabalhado na estampa animal cheio de brilho e muito glamour.

O jornalista correspondente Felipe Santana também representou o país na apresentação do evento, que quis prestigiar e reconhecer os programas e os profissionais de televisão.

Emicida concorre a uma premiação por seu documentário disponível na Netflix e compareceu no evento com um terno sob medida feito por Ricardo Almeida. O rapper estava acompanhado de seu irmão, Evandro Fióti, que usou um sobretudo preto com detalhes em amarelo da Lab Fantasma, marca fundada pelos irmãos.