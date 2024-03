Nanda Costa e Lan Lanh, mães de gêmeas, falam sobre maternidade real

Nanda Costa e Lan Lanh foram o destaque no talk sobre maternidade real, que aconteceu durante a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril, na última sexta-feira (8).

O casal participou de um dos painéis mais aguardados do evento, que aconteceu entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis.

A conversa, com mediação de Karin Hueck, editora-chefe de CLAUDIA, fez parte da programação que celebra o Dia Internacional da Mulher, com uma série de talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações que celebram o feminino.

Nanda Costa – que estrelou a edição de setembro de Claudia em 2023 – e sua esposa, Lan Lanh, são mães de gêmeas, as irmãs Kim e Tiê, de dois anos de idade. Na ocasião, elas debateram o maternar duplo, além de trazer à tona os desafios cotidianos e as alegrias que permeiam a maternidade.

Continua após a publicidade

“A maternidade muda tudo. Ainda mais a gemelar. As pessoas comentam que queriam ter dois bebês juntos, eu explico que é dificílimo. Tudo é dobrado, desde a parte financeira. Você descobre já no ultrassom que vai precisar pagar dois exames, porque são duas ali”, revelou Nanda durante o papo.

“Faria tudo de novo, mesmo que soubesse de tudo que iria passar” Nanda Costa

Apesar dos muitos desafios, Nanda e Lan também trazem muito do bom-humor para encarar as etapas difíceis da maternidade, ainda mais de gêmeas.

“Lembro que logo depois que as meninas nasceram, a gente recebeu visitas de algumas amigas mães. Eu perguntava: ‘Meu Deus, quando isso vai passar?’. E elas responderam que nunca mais. A vida virou de cabeça para baixo”, relatou Nanda, que está prestes a estrear na segunda temporada da série Justiça, no Globoplay. “Tem alguns descansos, mas acho que serei uma pessoa sempre cansada”, completou.

Continua após a publicidade

Um desses escapes de descanso se tornou o próprio trabalho, para Nanda como atriz, e Lan na música. “Amanhã, por exemplo, toco com a Maria Bethânia. Falo muito para ela que adoro vir trabalhar porque é quando eu descanso, volto renovada”, revelou a percussionista com bom humor.

Nanda Costa e o relato de depressão pós-parto

Em alguns momentos mais tocantes do talk, Nanda Costa chegou a detalhar o enfrentamento da depressão pós-parto. A atriz enfatizou que faz questão de falar sobre a fase difícil para conscientizar outras pessoas sobre a realidade dessa condição e as dificuldades vividas pelo casal.

Nanda e Lan passaram por uma fase muito delicada durante o parto de Kim e Tiê, que nasceram prematuras, com oitos meses, após Nanda ser diagnosticada com um quadro de pré-eclâmpsia. A menor das gêmeas, Kim, precisou ir direto para a UTI após o nascimento.

“Lembro de ver minha filha nascendo e pensar que era muito magrinha. O medo de perdê-las era tão grande que não senti um amor de cara. Foi uma gravidez desejada, planejada e ainda assim demorei para me conectar com o amor, porque estava com medo de perdê-la. Até quando é desejado, não é romântico como a gente imaginava“, revelou a atriz.

Continua após a publicidade

Nanda falou ainda sobre os sentimentos negativos que a permearam no pós-parto. “Fiquei muito paranóica, tinha pensamentos horríveis, medo de que acontecesse algo com elas“, descreveu.

Além disso, relembrou um episódio traumático, que considerou ter piorado ainda mais o quadro de depressão.

“No segundo dia, a maternidade estava em obras. E me lembro que eles mudaram a incubadora de lugar. Quando cheguei lá para vê-la, de um dia para o outro, eles a trocaram de lugar, ela não estava ali. Fiquei desesperada”, relembrou.

Continua após a publicidade

“Além disso, no terceiro dia pós-parto, fiquei presa por uns 40 minutos no elevador panorâmico da maternidade, ele travou. Isso agravou tudo. Essa impotência de eu querer ver as meninas. Fui pra casa e tive que me reinternar”, relatou sobre o momento traumático.

Além do apoio e tranquilidade da esposa, Nanda afirma que foi a busca pelo tratamento com uma psiquiatra que a ajudou a sair desse cenário. “Passei 8 dias sem dormir nem uma hora, tinha medo de dormir e morrer e não poder cuidar das meninas. O pediatra das meninas é casado com uma psiquiatra, e ele falava que as meninas estavam maravilhosas, quem não estava bem era eu. Ele me passou o contato dela e um ano depois já estava superbem.”

Maternidade com leveza

“Me tornei mãe com 52 anos e foi o melhor show da minha vida. Tínhamos um amor imenso que transcendeu com as meninas” Lan Lanh

Continua após a publicidade

Apesar dos obstáculos e dificuldades, Nanda e Lan fizeram questão de enfatizar os momentos felizes em família. E também o quanto aprendem a cada dia com Kim e Tiê – o dia a dia da família é um dos assuntos favoritos de seus seguidores nas redes sociais.

A maternidade chegou para Lan aos 52 anos de idade – hoje ela está com 55. Esse fato trouxe propriedade para a musicista falar sobre ser mãe após os 35 – que, aliás, foi tema do talk com Carol Celico e Priscila Borgonovi Caribé. “Me tornei mãe com 52 anos e foi o melhor show da minha vida. Tínhamos um amor imenso que transcendeu com as meninas”, afirmou Lan Lanh.

“Faria tudo de novo, mesmo que soubesse de tudo que iria passar. O olhar das meninas quando chego em casa, é um olhar de admiração que acho que nem a Lan me olha desse jeito…”, finalizou, emocionada, Nanda Costa.

Casa Clã 2024

De 8 a 10 de março de 2024, CLAUDIA e Boa Forma se uniram para celebrar o Dia Internacional da Mulher com a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril que entrou para o calendário nacional com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações.

O evento foi gratuito e aconteceu no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo, e a programação propôs experiências inspiradoras e debates sobre os temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade.

