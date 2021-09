Tal mãe tal filha: Botas de Kate e Charlotte são sustentáveis e atemporais

A princesa Charlotte e sua mãe, Kate Middleton, dividem não só o mesmo gosto por penteados, mas também o amor por um calçado atemporal: botas de couro marrom.

Usada pela primeira vez na sessão de fotos em família para o Natal, a bota usada pela filha do meio de William é um protótipo idêntico ao calçado que Kate usa há mais de uma década. Para ser mais preciso, desde os seus 17 anos, antes mesmo de ela se tornar oficialmente um membro real.

“Eu as projetei pela primeira vez há muito tempo e Kate realmente as comprou quando ela ainda estava trabalhando na Jigsaw”, revelou a sapateira britânica Penelope Chilvers à People.

As botas de couro marrom de Kate foram projetadas para ir até a altura do joelho. Para Charlotte, elas apresentam o mesmo comprimento e aspecto, ganhando apenas um detalhe mais moderno: o forro lã.

O mais interessante do par de sapatos é que a produção aconteceu de maneira totalmente artesanal e sustentável.

Fabricadas na Espanha com técnicas tradicionais, os artesãos produzem as botas combinando o uso de máquinas vintage, que têm mais de 100 anos, com horas de trabalho manual. O processo para completar a produção é dividido em 70 etapas diferentes.

“As botas se tornam uma segunda pele; moldam-se ao seu pé e tornam-se velhas amigas de confiança”, afirmou a estilista. Defendendo o seu trabalho primordial, Penelope ainda acrescentou que elas tendem a durar uma vida inteira, quando recebem os cuidados adequados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Penelope Chilvers (@penelopechilvers)

Acredite Penelope, ao observar o tempo que as botas da duquesa de Cambridge estão durando.

Kate desfilou com o calçado pela primeira vez em 2004 durante a Blenheim Palace Game Fair. Naquele mesmo ano, seu relacionamento com William se tornou público e a Chilvers, a produtora das botas, finalmente se oficializou como marca. “Se tornou viral”, relembrou Penelope Chilvers.

Além desta ocasião, ela já as usou em outros compromissos, como na praia do País de Gales, quando ajudavam a coletar lixo; no Canadá, em uma área de conservação e no Butão, um lugar com paisagem protegida. Coincidência ou não, ela usa a peça sustentável em compromissos ligados à preservação do meio ambiente.

Para a criadora da marca, a duquesa representa o perfil perfeito de seus clientes. “Ela é o epítome de nosso cliente porque adora a vida saudável ao ar livre, adora o campo. Gosto como costuma usá-los para falar sobre conservação”, destacou Chilvers. “Ela é cliente há muito tempo – uma das minhas primeiras!” disse.

Apesar do número de aparições reais, Penelope disse que ainda fica extasiada quando Kate usa seu design, sem contar nas vendas que disparam. O modelo é, atualmente, um dos mais comercializados pela marca. “Tem sido fantástico para nós e é extremamente emocionante todas as vezes.”