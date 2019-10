Kate Middleton usa brincos de 8 dólares

Todas sabemos que Kate Middleton é um verdadeiro ícone fashion. A cada evento, a duquesa chama atenção pela beleza e elegância dos looks que escolhe. Nesta quarta-feira (2), não foi diferente. Ela e Príncipe William visitaram o Aga Khan Centre, instituição dedicada à educação e e intercâmbio cultural de muçulmanos em Londres e, além do vestido longo verde, um outro detalhe chamou atenção na produção de Kate: os brincos.

O melhor de tudo é que o acessório é super acessível. O brinco de miçangas com detalhes em verde combinando com o vestido é da marca Zeen e custa apenas US$ 8, o equivalente a 33 reais. O modelo já está esgotado no site da marca.

A marca do acessório é paquistanesa e não foi escolhida por acaso. Kate e William visitarão o Paquistão no dia 14 de outubro, depois de mais de dez anos que um membro da Família Real não visita o país — Príncipe Charles e Camilla foram os últimos, em 2006. De acordo com o The Telegraph, a cor do vestido da duquesa também faz referência à bandeira do Paquistão e o comprimento mais longo mostra respeito à religião.

Além dos brincos, Kate Middleton completou o look com scarpins verdes da marca Emmy London, que custam aproximadamente 2500 reais e uma clutch da mesma marca de 1900 reais. Não dava para ficar tudo tão acessível, não é?

Leia mais: Pai de Beyoncé revela que foi diagnosticado com câncer de mama

+ Melinda Gates investe 1 bilhão de dólares em igualdade de gênero

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória