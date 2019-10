Pai de Beyoncé revela que foi diagnosticado com câncer de mama

Mathew Knowles, pai da cantora Beyoncé, revelou ao apresentador Michael Strahan do programa Good Morning America, nesta quarta-feira (2), que foi diagnosticado com câncer de mama.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Na entrevista, Knowles explicou que, junto da esposa, notou algumas manchas de sangue em suas roupas. Por isso, ele resolveu procurar um médico, que diagnosticou a doença no meio deste ano.

“Estou muito bem. Minha cirurgia foi realizada na última semana de julho e agora estou fazendo de tudo para me recuperar”, comentou Mathew, que irá tirar a segunda mama em janeiro de 2020.

Após a notícia, Knowles avisou seus familiares, inclusive a cantora Beyoncé, sobre o diagnóstico. “Essa foi a primeira ligação, porque isso é genético e também significa que meus filhos têm uma chance maior de ter a doença. Até meus netos têm um risco maior. Eles lidaram como deveriam e foram fazer o teste”, orientou Mathew.

Mesmo sendo raro, já que a cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, há 1 homem com a doença, o tumor pode, sim, ser desenvolvido nas glândulas mamárias de um corpo masculino. O caso é mais comum em homens com mais de 60 anos, principalmente os que possuem histórico familiar.

Um dos principais pontos na eficácia do tratamento é o diagnóstico ainda no início da doença. Por isso, Mathew também fez um alerta na entrevista. “Espero que eu ter vindo aqui hoje e falado sobre o assunto faça com que outras pessoas percebam que podem sobreviver a isso, mas que é preciso o diagnóstico precoce. Não consigo enfatizar mais a palavra ‘cedo’.”

Nesta nova fase da vida, Knowles parou de ingerir álcool e intensificou a prática de exercícios. Além disso, ele explicou o que mudou no seu modo de enxergar a vida. “Coisas que eram importantes não são mais agora. Vejo o mundo de um jeito diferente”, finalizou.

Leia também: “Clodovil foi assassinado”, diz ex-cozinheira da casa do estilista

+ Empresa é investigada por assédio sexual em seleção de funcionárias

Ouça o podcast: Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória