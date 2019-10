Melinda Gates investe 1 bilhão de dólares em igualdade de gênero

A cientista da computação Melinda Gates anunciou que irá investir 1 bilhão de dólares, através da sua empresa Pivotal Ventures, para promover a igualdade de gêneros.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

O projeto atuará em três frentes. A primeira delas será voltada para desmantelar as barreiras que impedem o desenvolvimento profissional de mulheres. Segundo Melinda, apesar de terem uma rotina de trabalho em tempo integral, as mulheres continuam carregando mais pesos emocionais do que os homens.

A outra frente vai rastrear mulheres que atuam em setores com forte impacto social, como tecnologia, mídia e setor público, para tentar abrir novos caminhos de avanço no mercado de trabalho para mulheres. E, por último, Melinda pretende mobilizar consumidores e empregados a fazer uma pressão externa em empresas que precisam se atualizar na inclusão de gêneros.

Melinda, que também é co-fundadora da Fundação Bill e Melinda Gates, disse que, apesar de elevado, o valor investido não é o suficiente para resolver a situação. “1 bilhão de dólares é muito dinheiro, mas eu também reconheço que isso é apenas uma pequena fração do que é necessário. Por isso, espero que este compromisso financeiro que estou fazendo hoje seja visto como um voto de confiança nos especialistas e advogados que já trabalham com esses problemas – e como um convite para outros se juntarem à causa e fazerem seus próprios comprometimentos. A igualdade não pode esperar e ninguém que possa agira deveria esperar”, afirmou.

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória