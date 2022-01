Kate Middleton completa 40 anos; veja como a duquesa celebrou

Kate Middleton comemorou seu aniversário de 40 anos no último domingo (09). De presente, a duquesa ganhou uma exposição permanente de retratos seus em um museu de Londres. As fotos agora fazem parte da coleção permanente da National Portrait Gallery, da qual ela é patrona.

O fotógrafo Paolo Roversi foi o responsável por realizar os cliques de Kate em novembro de 2021, mas elas só foram divulgadas neste final de semana pelo Palácio de Kensington.

A duquesa de Cambridge comemorou seu aniversário de forma reservada em família, por conta do crescente número de casos de Covid-19 no Reino Unido, e também por ter uma personalidade discreta. Ela recebeu diversas mensagens de felicitações durante o dia.

A rainha Elizabeth II compartilhou seus votos nas redes sociais, acompanhados de fotos especiais com Kate: “Desejando à Duquesa de Cambridge um aniversário de 40 anos muito feliz hoje!”. O príncipe Charles e sua esposa, a Camilla, também desejaram um feliz aniversário à nora.

“Obrigado por todos os seus votos de aniversário muito amáveis, e ao Paolo e à National Portrait Gallery por esses três retratos especiais. C”, compartilhou ela no Twitter e Instagram. A duquesa de Cambridge assinou com um singelo “C”, de Catherine.

Desde que se casou com o príncipe William em 2011, Kate não saiu dos holofotes, seja por seus looks ou por tradições familiares inusitadas. Os três filhos do casal, príncipe George, princesa Charlotte e o príncipe Louis, sempre estão presentes nas comemorações.

Apesar de discreta, a comemoração do aniversário contou com uma tradição especial mantida por sua família. A duquesa já deixou claro que o bolo de aniversário é um item especial indispensável nas comemorações familiares.

“Eu adoro fazer o bolo”, confessou Kate durante sua participação em 2019 no A Berry Royal Christmas de Mary Berry. “Tornou-se um pouco uma tradição em que eu fico acordada até meia-noite com quantidades ridículas de mistura de bolo e cobertura. Mas eu amo”, disse ainda.