Bob Saget, ator de “Três é Demais”, morre aos 65 anos

Bob Saget, ator conhecido pela série “Três é Demais“, foi encontrado morto no último domingo (09). O comediante de 65 anos de idade estava em um quarto de um hotel em Orlando, na Flórida.

De acordo com a polícia do condado de Orange, o departamento do Xerife respondeu a um chamado sobre um “homem que não reagia” e que foi declarado morto no local. Os detetives que investigam o caso não encontraram sinais de crime ou drogas.

O site TMZ informou que a polícia e os bombeiros foram chamados no hotel após seguranças terem encontrado o ator em seu quarto. Bob estava em turnê com sua apresentação de stand-up comedy desde setembro de 2021.

Passagem marcante na TV

Entre 1987 e 1995, o comediante ficou conhecido por seu papel na série “Três é Demais” (Full House, no título original), na qual interpretou o viúvo e pai de três meninas, Danny Tanner. O sucesso na TV americana, que repercutiu no Brasil, contava também com as gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen.

10 anos depois, Bob participou de “Fuller House“, o spin-off da série, onde atuou novamente com seus colegas John Stamos e Dave Coulier até 2020.

Além de ator, Bob Saget também teve uma longa carreira como comediante e era dono de uma das apresentações stand-up mais conhecidas nos Estados Unidos.

Famosos lamentam a perda

A atriz Kat Dennings, conhecida por “Dollface” e “WandaVision”, lamentou a morte do ator com quem atuou em Raising Dad. “Eu simplesmente não consigo acreditar. Que cara maravilhoso. Ele sempre se esforçava para me deixar confortável e falava sem parar sobre seus filhos. Que perda”, escreveu a atriz em seu perfil no Twitter.

I just can’t believe it. What a wonderful guy. He always went out of his way to make me comfortable and talked nonstop about his kids. Such a loss 💔 pic.twitter.com/Yr6C3R4lEW — Kat Dennings (@OfficialKat) January 10, 2022

John Stamos contracenou com Bob Saget em “Três é demais” e “Fuller House” afirmou estar “despedaçado” com a perda do amigo. “Estou arrasado. Eu estou destruído. Estou em choque total. Nunca terei outro amigo como ele. Eu te amo muito Bobby”, escreveu o ator.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

As gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen, que também estrelaram ao lado de Bob na famosa série de comédia, se pronunciaram através de uma nota divulgada pela People.

“Bob era o homem mais amoroso, compassivo e generoso. Estamos profundamente tristes por ele não estar mais conosco, mas sabemos que ele continuará a estar ao nosso lado para nos guiar com a graça de sempre. Estamos pensando em suas filhas, esposa e família e enviamos nossas condolências”, dizia a nota.

O ator Dave Coulier, outro membro do elenco de “Três é demais”, também se manifestou sobre a perda do comediante. “Meu coração está quebrado. Eu te amo, Bob. Seu irmão para sempre. Nunca vou te deixar ir, irmão. Eu te amo”, escreveu em seu Twitter.

Candace Cameron Bure, a atriz que deu vida a filha mais velha de Bob na série lamentou: “Eu não sei o que dizer. Não tenho palavras. Bob foi um dos melhores seres humanos que já conheci na minha vida. Eu o amei tanto”.

A atriz Andrea Barber, que contracenou com o ator na sitcom original e em “Fuller House”, não conteve a emoção ao falar sobre o amigo. “Isso dói. Ele tinha o maior coração de qualquer pessoa em Hollywood. Ele deu os maiores abraços. Estou arrasada por nunca mais ser capaz de abraçá-lo novamente. Bob terminou cada texto, cada interação com “Te amo””, escreveu.

“Não importa quanto tempo, longo ou curto, que estivéssemos separados. Ele amava tão profundamente e ferozmente. E ele nunca hesitou em dizer o quanto você significava para ele. Esta é a maior lição que aprendi com Bob Saget – não hesite em dizer às pessoas que você as ama. Sinto-me em paz sabendo que Bob sabia exatamente o quanto eu o adoro. Descanse bem, meu caro amigo. Não tenho dúvidas de que você está fazendo todo mundo no céu rir até doer as bochechas, assim como fez aqui na Terra”, finalizou a atriz.