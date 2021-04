Junior Lima e Monica Benini esperam segundo filho

Junior Lima, da dupla Sandy & Junior, usou as redes sociais para anunciar que ele e a mulher, Monica Benini, estão à espera do segundo filho. O casal já é pai de Otto, de 3 anos, e compartilhou uma foto igual no Instagram celebrando a novidade nesta sexta-feira (9). A imagem repete a pose de quando Junior e Monica anunciaram a gestação do primeiro filho.

“Mais um sopro de luz pra nossa vida… e o coração transborda de amor. Que emoção te receber na nossa família que já te ama muito, nosso bebê!”, escreveu Monica na postagem.

“Em meio a essa loucura toda que estamos vivendo, mais uma bolinha de luz está chegando pra iluminar nossa família!”, escreveu o cantor na legenda da publicação. E completou: “Uma alegria gigantesca, misturada com as preocupações de se ter um filho nos dias de hoje, mas com a certeza de que vamos fazer de tudo para que ele (ou ela – ainda não sabemos, mas o Otto afirma com toda segurança que é um menino de novo”.

Continua após a publicidade

Fernanda Gentil, Bruno Gagliasso e Xororó, pai de Junior, foram algumas das celebridades que comentaram a publicação parabenizando o casal.

O que você precisa saber sobre gravidez em tempos de pandemia