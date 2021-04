Veja como se despedir de energias antigas com esse ritual especial

Embora o ano novo astrológico tenha começado no dia 20 de março deste ano, até esta sexta-feira (9), com a Lua minguante no signo de Peixes, somos impactados pela energia do ciclo anterior. Ou seja, pensamentos, atitudes e sensações antigas ainda pairam pelo ar.

Preparando-se para entrar no signo de Áries, a Lua neste momento nos convida a fazer um balanço sobre o fim desse ciclo de um ano. Sendo assim, a energia é propicia para práticas que trabalham autoconhecimento e conexão com seu íntimo. O movimento é de limpeza e preparação para embarcamos de forma renovada neste novo ano astrológico.

A taróloga Letícia Abade (@leeabade) explica que essa conjuntura astral favorece nossa intuição, espiritualidade e inconsciente. “São dias potentes para meditar e fazer yoga, por exemplo, pois nos sentimos mais introspectivas”, revela.

Para ajudar nesse processo e trazer um momento de tranquilidade e concentração para a sua rotina, a taróloga compartilha um ritual espiritual para apostar no dia de hoje.

Você vai precisar dos seguintes materiais:

Lápis

Folha

Vela

Incenso

Prato

Fósforo ou isqueiro

Passo a passo

Primeiro, pense em tudo que você quer que se encerre em sua vida. Pode colocar uma música calminha, deixar que as lembranças converse com você. Aqui, escute o que seu coração diz. Se você precisar chorar, chore e desabafe. Todas essas questões acabam grudando na gente e se transformando em travas para nossos dias futuros.

Continua após a publicidade

Em seguida, escreva tudo que quer deixar. Se despeça e agradeça pela oportunidade de ter passado por algum acontecimento, conhecido certa pessoa, trabalhado em determinado lugar, o que for! Apenas por conta dessas vivências, somos o que somos hoje, então a gratidão precisa ser autêntica. Por exemplo: Eu agradeço por ter conhecido essa pessoa, por ter descoberto um amor e assim deixo partir, pois já tive meu aprendizado.

Por fim, coloque a folha no prato e queime-a. Enquanto isso, como sugestão, você pode fazer as seguintes afirmações:

Aqui e agora, eu me despeço do que já foi.

O que veio, me transformou e assim, vai partir.

Eu decreto que toda e qualquer energia e pensamento que impede minha energia de fluir seja levada.

Eu encerro meu ciclo com gratidão, sou o que sou hoje por conta das minhas experiências.

Eu honro a força do meu eu de hoje me despedindo do que não traz mais fluidez em minha vida.

Aqui e agora eu me conecto com a luz, com o amor, com a prosperidade, a abundância e a felicidade plena para em breve iniciar novos ciclos.

Assim é.