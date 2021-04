Andréia Sadi dá luz aos gêmeos Pedro e João

João e Pedro, os filhos gêmeos dos jornalistas Andréia Sadi e André Rizek, chegaram ao mundo na manhã desta quarta-feira (7), data em que é celebrado o Dia do Jornalista.

A notícia foi divulgada nos ambientes de trabalho dos papais: o programa esportivo Seleção SporTV, do SporTV, apresentado por Rizek, e no canal GloboNews, em que Sadi trabalha.

O mais velho dos gêmeos é o Pedro, que pesa 2,800 kg. Já João nasceu com 3,155 kg, segundo a colega de emissora Gabriela Moreira.

Natuza Nery, jornalista e amiga do casal, também dividiu a emoção da chegada dos pequenos em seu perfil no Twitter.

Breaking news!!

Os gêmeos da @AndreiaSadi nasceram!!

São lindos, grandes e chegaram no dia do jornalista, assim como a mamãe e o papai @andrizek

Sou uma tia feliz ❤️ — Natuza Nery (@NatuzaNery) April 7, 2021

Já a apresentadora Maria Beltrão apontou o nascimento dos irmãos como um alento para tempos tão difíceis. “Felicidades para vocês, para o casal, para os pimpolhos. Enquanto tiver vida, tem esperança. Vieram em dose dupla no dia do jornalista, com muita preocupação com o futuro da profissão”, disse.

Em uma entrevista para Ana Maria Braga, nesta segunda-feira (5), a jornalista contou como conheceu o colega de trabalho. “A gente começou a se falar sobre assuntos jornalísticos depois desse evento e nada. Depois eu me separei e ele também se separou. Num dia, ele me mandou uma mensagem, eu li, teve uma prisão de um político e fui responder 10 dias depois. Achei que ele ia pensar que eu não queria nada”, revelou.