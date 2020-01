Jon Voight elogia Angelina Jolie como mãe

O ator John Voight, 81, revelou a repórteres em evento que precede o Globo de Ouro, no último sábado, que sua filha, Angelina Jolie, é uma excelente mãe. “Ela ama seus filhos, está sempre envolvida com eles, sempre preocupada com eles”, ele disse, “ela é ótima”.

Angelina Jolie tem seis filhos com Brad Pitt. O mais velho, Maddox, tem 18 anos, e os gêmeos, mais novos, Knox e Vivienne, têm 11.

Voight disse ainda que a maior lição que tirou da experiência de ser um avô é que toda criança é única. “Eles todos têm algo de especial, e o que você quer fazer é dar a eles as ferramentas necessárias para expressar isso”. O ator ainda elogiou o ex-marido da filha, “eu tenho orgulho de Brad”, falando sobre o papel de Brad Pitt no filme Era Uma Vez Em… Hollywood.

