A fila andou para Angelina Jolie

Legalmente solteira desde abril, Angelina Jolie já saiu em alguns encontros com possíveis namorados, mas nada ainda considerado ‘sério’. Segundo a revista US Magazine, a estrela ainda está se reconstruindo psicologicamente antes de embarcar em um novo relacionamento. “Ela não está fechada para a idéia de conhecer alguém novo, mas não é sua principal prioridade”, diz uma fonte para a revista. Segundo a fonte, a atriz só pensa mesmo nos filhos, na carreira e organizar o divórcio de Brad Pitt, considerado ainda muito complicado e longe de um acordo. Os dois estão ainda discutindo a divisão material do vinhedo e castelo na França, assim como a custódia e visitação dos filhos. Assim que o divórcio for finalizado “ela vai voltar a namorar, sem dúvida”, diz a mesma fonte.

De início, Angelina não falava em Brad em nenhuma entrevista, e ele também tem evitado citar a ex quando fala com a imprensa. Ela, porém, tem sido mais explícita quando menciona o pai dos filhos. Ela deixou clara a frustração de não poder passar mais tempo rodando o mundo, como costumava fazer, porque as crianças tem que ficar perto de Brad e ele escolheu se fixar em Los Angeles. As visitações do ator não são mais acompanhadas por uma psicóloga, mas ainda são restritas. O filho mais velho do casal, Maddox Jolie-Pitt, se recusa a falar com o pai há dois anos. Aos 18, ele não é obrigado a ter contato com Brad se não o quiser, um fato que magoa o ator. Aliás, na mesma US Magazine, uma fonte próxima de Brad culpa a ex-mulher por criar dificuldade para que ele esteja com as crianças. “Brad perdeu a conta das vezes em que elas [as crianças] estavam indisponíveis para ficar com ele em ocasiões especiais, tipo aniversários ou feriados. No Halloween, Angie não fez o menor esforço de organizar uma reunião familiar, por isso ele mais uma vez ficou sem acesso ao filhos”, diz a fonte.

Por outro lado, se for possível considerar as diversas fofocas, no lado sentimental Brad está um pouco mais à frente de Angelina no campo ‘a fila anda’. Ele já foi associado a pelo menos quatro namoradas desde a separação: a professora Neri Oxman, que negou o romance, as atrizes Charlize Theron e Sienna Miller e, recentemente, a a guru holística, Sat Hari Khalsa. Ah sim, ele também esteve na festa de 50 anos da ex, Jennifer Aniston. Mas ele também não está preocupado em começar em nada sério. Por hora…

