Anos depois de terminar seu primeiro casamento, com Brad Pitt, Jennifer Aniston anunciou, no dia 15 de fevereiro, que sua união com Justin Theroux também chegou ao fim, depois de 7 anos juntos – sendo dois deles casados. E como muita gente, ela está tendo ajuda de seus amigos mais próximos para superar seu término.

Uma fonte próxima da atriz disse que ela não está passando por isso sozinha e que muitos dos amigos dela sabiam do fim do casamento antes mesmo que ela o anunciasse na mídia.

No dia 11 de fevereiro, Jennifer comemorou seu aniversário na casa de sua amiga – e companheira de de cena na série Friends – Courteney Cox, festa em que Theroux estava ausente. Nesse dia, pouco antes do anuncio do término na imprensa, a atriz se rodeou de amigos que garantiram que ela não ficasse sozinha nem chateada.

A fonte em questão disse a People que, por mais que Jennifer goste de unir seus amigos em casa e planejar esses encontros, os papéis agora estão trocados, já que ela precisa do suporte dos amigos.

De acordo com Jennifer, “a decisão [da separação] foi feita de forma mutua e com carinho no final do ano passado”.

A fonte próxima a ela firma que a atriz tem bons amigos, pessoas que cultivam a amizade ha muito tempo e que sempre dão suporte uns aos outros.

