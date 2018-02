Jennifer Aniston anuncia fim de casamento

Após meses de especulação da mídia norte-americana, a atriz Jennifer Aniston anunciou o fim do seu casamento com o também ator Justin Theroux. O anúncio foi feito através de declaração em que o casal afirma que “ainda são melhores amigos e, apesar de terem se separado, desejam continuar cultivando a amizade”. Segundo eles, o anúncio só foi feito porque veículos de fofoca começavam a especular a situação do casal, inventando mentiras.

A separação aconteceu no final do ano e, por esse motivo, Justin não passou o aniversário de Aniston com ela, na última semana.”Acima de tudo, estamos decididos a manter o respeito e o amor que temos um pelo outro”, afirmaram ainda.

Eles estavam juntos há sete anos e há dois oficializaram a união. Apesar dos boatos, o anúncio é inesperado, já que em uma revista de arquitetura publicada no começo do mês, Aniston mostrou sua casa e disse que ali, com seu marido e cães, era onde ela preferia estar sempre.