Jennifer Aniston e Brad Pitt vão trabalhar juntos em novo projeto

Jennifer Aniston e Brad Pitt vão trabalhar juntos depois de 19 anos – os dois atuaram em um episódio de Friends, série que Aniston era protagonista e Pitt fez uma participação especial. Eles foram casados entre 2000 e 2005 e hoje mantêm uma boa relação.

O projeto beneficente é uma mesa de leitura do clássico Fast Time at Ridgemont Hight (Picardias Estudantis, em português), que ganhou um filme em 1982. O evento estava previsto para agosto, mas foi adiado por “dificuldades técnicas”. O objetivo é arrecadar recursos para a luta contra o coronavírus e também para a organização Reforme Alliance, que defende a reforma do sistema prisional norte-americano.

Além de Jen e Brad, outras grandes estrelas do cinema participarão do projeto – como Morgan Freeman e Julia Roberts. O evento será transmitido na quinta-feira (17), às 18h – 17h no horário de Brasília – no Facebook da organização Core Response.

O casal se reencontrou no começo do ano no prêmio Screen Actors Guild Awards, onde Pitt venceu por seu papel em Era Uma Vez em Hollywood, e Aniston pela série The Morning Show.

