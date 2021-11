Saiba quem são os indicados ao Grammy 2022

Nesta terça-feira (23), o Grammy, a maior premiação da indústria musical, divulgou quem serão os indicados aos prêmios em 2022. O anúncio dos nomes aconteceu em uma live nas redes sociais da própria organização.

O disco de Lady Gaga com Tony Bennet, Love for Sale, concorre ao prêmio de melhor álbum do ano ao lado de Planet Her de Doja Cat e We Are, de Jon Batiste. Na 64ª edição do Grammy, o novo álbum de Kayne West, Donda, foi indicado ao melhor álbum de rap.

Já para a categoria de melhor clipe musical foram selecionados: Montero (Call Me By Your Name), de Lil Nas X; I Get a Kick Of You, de Lady Gaga com Tony Bennet; e Peaches, de Justin Bieber, que concorre também ao prêmio de melhor performance de R&B.

O fenômeno Olivia Rodrigo está entre as finalistas de artista revelação e ainda pode levar estatuetas por melhor álbum, canção e gravação. Outros destaques da premiação que irão concorrer aos três maiores prêmios, exceto de artista revelação, são: Billie Eilish, Doja Cat, Justin Bieber e Lil Nas X.

Continua após a publicidade

A atriz e cantora Selena Gomez ficou entre as finalistas de melhor álbum de pop latino, com Revelación. E a pianista paulistana Eliane Elias foi indicada ao prêmio de melhor álbum de jazz latino com Mirror mirror, gravado em parceria com Chick Correa e Chucho Valdés.

A cerimônia do Grammy Awards vai ocorrer em 31 de janeiro de 2022 e será realizada no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos.