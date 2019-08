Por que Meghan e Harry estão sendo duramente criticados no Reino Unido

Meghan Markle comemorou seu aniversário junto com príncipe Harry em uma viagem secreta para Ibiza, de acordo com o jornal britânico Daily Mail. Para chegar ao destino, o casal teria usado um jatinho particular, atitude que foi considerada contrária ao atual posicionamento do casal sobre sustentabilidade.

A duquesa comemorou seus 38 anos de vida no dia 4 de agosto. De acordo com o jornal, a família, incluindo o pequeno Archie, se hospedou em uma casa isolada na ilha, protegida por seguranças pessoais durante os seis dias de viagem – com início no dia 6 deste mês.

A decisão de usar um jatinho particular causou polêmica entre a mídia local por ir contra ao posicionamento dos duques de Sussex quanto às questões sustentáveis. No mês passado, Harry revelou que ele e Meghan pretendem ter apenas dois filhos por estarem preocupados com o meio ambiente.

No entanto, o uso de jatinho emite seis vezes mais dióxido de carbono por pessoa que um avião comercial no mesmo trajeto entre Londres e Ibiza. Além disso, o custo da viagem particular varia de £12 000 (cerca de R$ 53 500) a £20,000 (cerca de R$ 89 150), só de ida.

Críticos consideraram a viagem do casal como “hiprocrisia”. “Isso é muito, muito, muito ruim. É o tipo de comportamento de ‘faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço’ que o público britânico detesta”, opinou Patrick O’Flynn, ex-deputado do Partido da Independência do Reino Unido, ao Daily Mail.

O porta-voz de ‘Friends of Earth’ (Amigos da Terra, em português), Aaron Kiely, comentou também ao jornal: “O duque de Sussex fala palavras maravilhosas e emocionantes sobre o meio ambiente e depois voa de férias para um destino europeu em um jato particular. Ele poderia ter pego um trem e depois um barco. Teria sido a oportunidade perfeita para estabelecer um exemplo ambiental.”

