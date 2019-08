Elton John sai em defesa de Meghan e Harry em polêmica com jatinho

Dias após a chuva de críticas que Meghan e Harry receberam por viajarem em um jatinho particular para Ibiza, Elton John revelou que foi ele quem pagou pelos voos que o casal fez para passar alguns dias na sua mansão em Nice, na França.

O músico afirmou que ele e seu marido, David Furnish, se certificaram de que o voo não impactasse as emissões de carbono.

“Eu sinto um profundo senso de obrigação de proteger Harry e sua família das intrusões desnecessárias da mídia, que, intimamente, contribuiu para a morte de Diana. Após um ano agitado de trabalho e dedicação à caridade, David e eu queríamos que a jovem família tivesse um descanso privado na tranquilidade e segurança de nossa mansão”, escreveu o cantor em seu Instagram.

A declaração vem em defesa do duque e duquesa de Sussex após a mídia britânica apontar uma “hipocrisia” do casal por viajar quatro vezes em jatos particulares em um curto período de 11 dias ao mesmo tempo que pregam a urgência de cuidar melhor do meio ambiente. Apenas na viagem para Nice, eles teriam gerado sete vezes mais emissões de carbono do que cada passageiro em um voo comercial.

Ao MailOnline, o especialista na realeza Phil Dampier disse que o povo britânico não quer “receber sermão sobre mudanças climáticas daqueles que não seguem os próprios conselhos”.

