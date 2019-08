Os primeiros fios de cabelo de Archie são ruivos, revela fonte

Durante toda a gravidez de Meghan Markle, os fãs tentaram descobrir não só o sexo do bebê como também se ele seria ruivo como o pai, o príncipe Harry.

Por enquanto, com as fotos que foram publicadas, Archie Harrison ainda aparece com a cabeça lisinha, sem cabelo, mas segundo uma fonte em entrevista à People, já estão aparecendo os primeiros fios avermelhados. “Archie é um bebê feliz. Ele tem lindos e pequenos tufos de cabelo ruivo e é realmente adorável”, contou.

Nas primeiras semanas, Meghan foi indagada sobre se o bebê se parecia mais com ela ou com Harry. “Ainda estamos tentando descobrir”, disse ela durante uma visita ao St. George’s Hall, no Castelo de Windsor. “Todo mundo diz que os bebês mudam muito nos primeiros meses. Estamos monitorando esse processo”, acrescentou o pai.

