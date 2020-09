O isolamento social trouxe a necessidade de novos formatos de entretenimento e até novos programas de TV, pensados do zero. É o caso de “Além da Conta – Novo (A)normal”, comandado por Ingrid Guimarães.

Nesta quarta-feira (13), às 22:30, no canal da GNT, o papo virtual será com a atriz e amiga Heloísa Perissé, sobre como não perder o controle em um momento delicado e de tantas incertezas.

“Ter vivido a minha pandemia particular, onde eu criei bastante bagagem e couraça, fez com que quando veio essa, eu realmente já estivesse com foco em outros lugares e percepções da vida, e isso me ajudou muito”, disse Heloísa, que descobriu um tumor nas glândulas salivares, em agosto do ano passado.

Em outubro de 2019, Heloísa emocionou a todos quando anunciou que havia vencido o câncer raro. “Como todo mundo sabe, minha fé é a coisa mais importante da minha vida, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus! Está tudo certo! Sou forte!”, escreveu em suas redes sociais.

Heloísa e Ingrid são amigas de longa data e trabalharam juntas mais de uma vez – como na série “Sob Nova Direção”, por exemplo. Em entrevistas anteriores, Heloísa revelou que o apoio de Ingrid foi muito importante durante a fase de tratamento do câncer.

