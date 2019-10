“Não tenho como agradecer seu apoio”, diz Helô Perissé a Ingrid Guimarães

Foi a vez de Ingrid Guimarães participar do Arquivo Confidencial, no Domingão do Faustão. Neste domingo, dia 27, a atriz se emocionou no palco do programa. A mãe, Sônia, falou sobre o início da carreira da atriz. Em depoimento, ressaltou a importância do apoio do pai, já morto, na carreira da filha. “Ele já tratava ela como uma grande estrela”, afirmou a advogada. Ao final do depoimento, Ingrid estava muito emocionada e ressaltou a importância dos pais apoiarem a carreira e os sonhos dos filhos. “Eu venho de uma família de advogados, mas me apoiaram muito. Falavam: ‘Esse é o talento dela’. E assim foi. Eu faço de tudo para minha filha ser criança, brincar. Cada dia ela quer ser uma coisa. Eu acho que a gente tem que deixar a criança ser o que ela é. Não é o sonho do pai. E o que ela quiser ser profissionalmente, sexualmente eu vou incentivar”, disse.

Em seguida, o depoimento foi de René Machado, marido de Ingrid. Ele contou de quando os dois se conheceram. Ele tinha uma agência de publicidade em Campo Grande e ela foi apresentar a peça Cócegas lá. Eles tinham amigos em comum e se conheceram num almoço. “Eu tinha um golden retriever chamado Tom Jobim e ela perguntou de quem era o cachorro. Aí começamos uma conversa”, lembrou. De volta ao Rio, no final do ano, combinaram de jantar e passaram os próximos sete dias juntos. “A medida que o tempo vai passando, ela vai se tornando uma mulher mais interessante, bonita, atraente. É tão bom depois de 16 anos ter esse olhar, esse fogo, essa paixão”, disse, antes de chamar a filha deles para aparecer no vídeo.

A amizade com Heloísa Perissé

Para terminar, Faustão chamou a afilhada de Ingrid, Luisa Perissé, filha de Heloísa. A menina contou que no seu aniversário de dois anos, Ingrid se vestiu de pinguim. “Ela e minha mãe são as grandes referências da minha vida. Ela é muito forte e guerreira”, disse Luisa. “Uma vez ela fez uma peça que uma pessoa comprou ingresso e na hora nem essa pessoa foi”, revelou a menina, fazendo Ingrid gargalhar. Para terminar, ela mostrou um áudio de Heloísa, que não pôde gravar um vídeo em homenagem à amiga.

“Achou que eu não ia participar, amor? É bom poder participar nem que seja em voz para dizer o amor enorme que eu sinto, a gratidão. Hoje passa um filme na minha cabeça lembrando de todo os momentos que tivemos, de alegria, de tristeza, momentos em que uma teve que dar a mão pra outra e falar: ‘Vamos embora’. Isso que eu passei e você do meu lado, me ajudando, me fazendo companhia, não tenho como agradecer”, disse Heloísa em depoimento, se referindo ao tratamento contra o câncer de mama que passou recentemente. “A Lolô é minha família”, respondeu Ingrid. Ao final do quadro, ela prometeu a volta da peça Cócegas em comemoração à cura da amiga.

