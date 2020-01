Globo de Ouro: famosos mudam de lugar com medo de apresentador

Neste domingo (05), acontece a 77ª edição do Globo de Ouro. É a quinta vez que a cerimônia será guiada pelo comediante Ricky Gervais. Segundo a imprensa internacional, ao menos quatro celebridades de nome não revelado pediram para se sentarem afastadas do palco, com medo de se tornarem alvo das tão famosas piadas do apresentador.

Nas últimas edições como responsável pela apresentação do evento, Ricky Gervais brincou com grandes nomes do cinema e da televisão, incluindo Ben Affleck, Ashton Kutcher e até Elton John. Frequentemente, ele consegue deixar artistas bastante desconfortáveis.

Este ano não será diferente. Em entrevista recente, Gervais disse que não tem medo da reação e não se importa se as pessoas não gostarem dele. Afirmou também que, nesta edição do Globo de Ouro, seus alvos serão a pretensão e a hipocrisia. Ainda que o discurso de Gervais seja escrito com antecedência, acredita-se que algumas celebridades tenham medo de serem alvo de piadas só por estarem na linha de visão do apresentador.

O Globo de Ouro acontece neste domingo (05), a partir das 21h (horário de Brasília), e será transmitido ao vivo no Brasil pela TNT. Entre os artistas que vão apresentar os prêmios estão Scarlett Johansson e Rami Malek. Outros grandes nomes devem comparecer ao evento, como Christian Bale, Daniel Craig e Emma Thompson.

