Gillian Anderson revela truque que usava ao interpretar Margaret Thatcher

Gillian Anderson, de 52 anos, foi indicada ao Globo de Ouro como melhor atriz coadjuvante por interpretar a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, na quarta temporada de The Crown. Uma das marcas dessa temporada foi a fidelidade d gesto de reverência que Margaret tinha para com Rainha Elizabeth.

Em conversa com a revista InStyle, a atriz confessou que estava “muito nervosa” para retratar a personagem histórica de Thatcher, mas que foi capaz de dominar seus maneirismos, incluindo a saudação memorável em respeito à Rainha Elizabeth. Para aperfeiçoar a atuação, Anderson diz que está tudo nas “coxas”.

“Para fazer isso, é preciso um bom equilíbrio e um certo grau de musculatura nas coxas”, disse a atriz. “Não sinto que tenho coxas particularmente fortes. Não tinha certeza se sabia que poderia fazer isso antes da cena.”

Além disto, a atriz diz que teve que trabalhar muito a voz. “Precisava ser um tom e uma maneira de falar específicos que parecessem naturais e enraizados em algum lugar de mim, e também que eu pudesse manter a consistência”, disse ela.

Ainda que a transformação de Gillian na “Dama de Ferro”, como a primeira-ministra também é conhecida, tenha surpreendido os telespectadores, a equipe de cabelo e maquiagem da série The Crown teve dificuldade para replicar a aparência de Thatcher.

“Tiveram que recomeçar do zero com a base e a cor das sobrancelhas e a densidade do cabelo e dos lábios”, disse a atriz à revista. De acordo com ela, o que parecia perfeito na sala de maquiagem, aparecia como errado em frente às câmeras durante as gravações.

A atriz, em entrevista ao Late Night with Seth Meyers, compartilhou que longe das câmeras, o tom de seriedade que ela e todo o elenco davam aos seus personagens era deixado de lado e relembrou momentos de diversão no set, como quando Olivia Colman, que interpretou a Rainha Elizabeth na série, convenceu todo o elenco a dançar “Good As Hell” de Lizzo entre as cenas. Veja o vídeo: