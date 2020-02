Flor do Caribe: Alberto ameaça tirar os filhos de Esther

Alberto fará de tudo para ter Ester ao seu lado

Foto: TV Globo/Divulgação

Alberto (Igor Rickli) começa a mostrar as garras para Ester (Grazi Massafera). Ao perceber que está irredutível na decisão de se divorciar para viver com Cassiano (Henri Castelli), o vilão decide agir. Vai até o Caribe e, com ajuda de dom Rafael (Cesar Troncoso), forja provas criminais contra o rival.

De volta ao Brasil, acompanhado de um delegado e com mandado de prisão para o ex-piloto, ele mostra triunfante para a mulher. “Faça o que bem entender da sua vida, Ester. Mas não vou permitir que meus filhos convivam com esse marginal”, diz o vilão, garantindo que irá exigir a guarda dos filhos. Prevendo a armação do canalha, ela finge acreditar e dá a entender que também desistiu da separação. Mas, assim que tem uma oportunidade, corre para alertar o amado do perigo.