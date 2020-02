Fina Estampa: Marcela está viva e quer vingança

Marcela reaparece para acertar as contas com Tereza Cristina

Foto: TV Globo/Divulgação

Não é que a curiosidade mórbida leva Tereza Cristina a ir até o local onde Marcela (Suzana Pires) foi enterrada? Quando chega lá, vê uma mulher de costas. A vilã pensa alto: “Nossa, alguém teve a mesma ideia que eu”. Mas, ao se aproximar, dá um grito ao encarar Marcela, vivinha da Silva! Tereza Cristina desmaia e cai, entre dois túmulos.

Os seguranças estão prestes a fechar o cemitério, quando Baltazar (Alexandre Nero) telefona para a patroa. Como ela não atende, o motorista liga para Crô, que o manda ir embora. Ao acordar, transtornada, a megera aciona o mordomo.

Crô vai buscá-la e fica horrorizado com a história. Assim como Íris, que também apaga ao ver Marcela no dia seguinte, no Recanto da Zambeze, disposta a se vingar.