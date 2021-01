Por que Marcius Melhem está sendo acusado de censura

O ator e youtuber Felipe Castanhari acusou, em um post no Instagram, Marcius Melhem de tentar censurá-lo. A nova publicação atacando o ex-diretor e humorista foi feita nesta quinta-feira, 21, após a Justiça ter recusado o pedido de Melhem de exclusão de um outro post de Castanhari, que faz referência às acusações de assédio de Dani Calabresa contra o humorista. O ex-diretor havia processado o youtuber por essa publicação.

Na legenda do novo post que expôs a situação, Felipe diz que a ação de Melhem foi “uma tentativa patética de censura”. O youtuber também diz quem além dele, outros famosos, em sua maioria humoristas, também foram alvos de tentativa de censura.

“Prestem muita atenção, porque é exatamente assim que os as assediadores operam. Eles, os assediadores, usam de intimidação para amedrontar não só as vítimas, mas qualquer um que demonstre apoio a elas. Não se engane, Marcius Melhem, essa tentativa pífia de censura e intimidação só me fez ter ainda mais certeza do tipo de pessoa que você é”, diz Castanhari.

Ao final, o youtuber se prontificou a ajudar financeiramente qualquer um que for processado por Melhem e deixou votos de solidariedade a todas as mulheres, que de acordo com ele são muitas, que já foram assediadas por Melhem.

O ex-diretor e humorista nega as acusações de Dani Calabresa de assédio sexual e moral e, através da Justiça, está tentando tirar do ar as publicações que possam ofender sua honra, argumento que já levou à retirada de um post de Rafinha Bastos, também citado na legenda da nova publicação de Felipe.

Veja o post na íntegra: