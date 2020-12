“Nunca quis ser vista como uma mulher assediada”, desabafa Dani Calabresa

Depois da grande repercussão da matéria da revista piauí sobre o caso Marcius Melhem, a atriz Dani Calabresa voltou a se manifestar a respeito do assunto. Dentre as mulheres que denunciaram Melhem por assédio sexual, ela é a única cujo nome foi divulgado até agora.

“Nunca quis ser vista como uma mulher assediada… mas pra recuperar minha saúde precisei me defender”, diz ela, iniciando seu desabafo. “Tudo é muito difícil, DÁ MEDO, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Não passarão. Assédio é crime”, continua. O texto foi publicado no Instagram.

Ela agradeceu ao apoio que vem recebendo e citou de maneira especial a colega Maria Clara Gueiros, que também é humorista. Ao final, escreve uma frase fortíssima, que nos faz lembrar também o caso Mariana Ferrer: “É impressionante a luta que uma mulher precisa travar pra provar que é vítima”.

Repercussão do caso

Dias atrás, a piauí publicou detalhes de situações de abuso sexual envolvendo Melhem, com base em depoimentos de fontes não identificadas. Entre outros relatos, a revista diz que Melhem tentou beijar Calabresa a força em uma comemoração com membros do Zorra Total.

“Com uma das mãos, ele imobilizou os braços da atriz. Com a outra, puxou a cabeça dela para forçar um beijo. Assustada, Calabresa cerrou os lábios e virou o pescoço, mas Melhem conseguiu lamber o rosto dela. Em seguida, tirou o pênis para fora da calça”, diz um dos trechos mais chocantes da reportagem, referente à tal comemoração, que aconteceu em um karaokê.

Marcius Melhem, antigo diretor do Departamento de Humor da Globo nega todas as acusações contra ele. A Globo também nunca confirmou as denúncias, apesar de tê-lo afastado da empresa.