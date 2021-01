Marcius Melhem quer indenização de Dani Calabresa por calúnia e difamação

Nesta quinta-feira (14), o ator e humorista Marcius Melhem entrou com uma ação de indenização contra a apresentadora Dani Calabresa por calúnia e difamação. O processo se deu pela acusação de assédio sexual e violência contra a apresentadora em uma festa em novembro de 2017.

Em uma longa reportagem publicada no começo de dezembro de 2020, a revista piauí deu detalhes das acusações que pairam contra Melhem. Dani Calabresa foi a única vítima cujo nome foi divulgado, mas há outras. Em outubro, a colunista Monica Bergamo publicou reportagem sobre as acusações que haviam levado ao afastamento e posteriormente à demissão de Melhem da Globo.

Segunda a coluna de Mauricio Stycer, do UOL, na ação de indenização, Melhem apresentou dezenas de mensagens de áudio e texto que comprovariam, segundo o ator, a intimidade entre ambos.

Melhem pede uma indenização de R$ 200 mil e cobra o reembolso do custo de todo o tratamento psiquiátrico e psicoterápico que realizou entre fevereiro e dezembro de 2020, no total de R$ 46,4 mil Além disso, o humorista também exige uma retratação pública de Dani Calabresa. De acordo com o ator, caso vença o processo, o dinheiro da indenização será direcionado à Associação de Assistência a Criança Deficiente (AACD).

Apesar das graves acusações de Dani Calabresa, o ator se diz inocente e que o ocorrido na festa foram “beijos e carinhos, de modo absolutamente consensual”.

Em 17 de dezembro, os advogados que representam Dani Calabresa prometeram entrar com um processo criminal contra Melhem pela divulgação de áudios em uma conversa que teve com a humorista e iniciar um pedido de indenização por danos morais à atriz.