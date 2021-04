Fátima Bernardes está curada do câncer de útero que descobriu em dezembro de 2020, durante uma consulta de rotina. A própria jornalista e apresentadora confirmou a notícia durante sua participação no programa ‘Conversa com Bial‘, que vai ao ar nesta sexta-feira, 16.

Além de sua saúde, ela também vai falar sobre como foi sua transição do jornalismo para o entretenimento, além de alguns detalhes sobre sua vida pessoal. O bate-papo acontece depois do Jornal da Globo.

Em trechos disponibilizados pela colunista Patrícia Kogut, Fátima diz que parece que o diagnóstico nunca aconteceu com ela. “Quando eu ouço câncer, essa palavra, parece que não foi comigo. Veio uma força, uma determinação de que as coisas iam dar certo. E elas deram certo.”

Ela ainda comentou sobre expor partes da vida pessoal nas redes sociais, já que às vezes publica fotos ao lados dos filhos e do namorado, Túlio Gadelha. “Eu acho que a felicidade contagia, eu acredito nisso. Acredito que o que as pessoas geram de positivo vem para mim e o que elas geram de negativo eu não sei onde fica, mas para mim não vem”, afirma.

A revelação do câncer foi no final de 2020, no estágio inicial da doença. Ela teve que se ausentar do Encontro seu programa das manhãs da Globo, para uma cirurgia, durante alguns dias. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a doença atinge mais de 16 mil mulheres ao ano no Brasil.

“Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros”, escreveu na época em seu perfil do Instagram.