Fátima Bernardes divulga que está com câncer de útero

Fátima Bernardes anunciou nesta quarta-feira que está com câncer de útero. Pelo seu perfil no Instagram, a jornalista iniciou o comunicado primeiro tranquilizando os fãs sobre o seu estado de saúde e explicando que o tumor está em fase inicial “Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial”, disse.

A apresentadora irá precisar se ausentar do Encontro, seu programa na Rede Globo, para tratar a doença. “Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia”, explicou.

Fátima ainda fez questão de mostrar que o seu contato com público foi uma preocupação neste momento delicado. “Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros”, finalizou.

Na publicação feita por Fátima, anônimos e famosas abastecem a apresentadora de mensagens positivas e de desejo por sua melhora. Fernanda Gentil, apresentadora da emissora, escreveu: “Estamos muito muito muito do seu lado, você nem imagina o quanto”. Já o ator Paulo Gustavo disse: “Tá tudo certo amada!!! Nada vai acontecer! Opera, tira da frente, descansa, recupera e volta logo pra alegrar nossas manhãs com nossos encontros!”, tranquilizou.

Desejamos melhoras e força para a apresentadora neste processo de recuperação!

