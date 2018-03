Desde que a atriz Meghan Markle, 36 anos, começou a se relacionar com o príncipe Harry, 33 anos, sua vida se transformou – e seu guarda-roupas também! Depois do anúncio do noivado com o príncipe e sua entrada oficial como um membro da família real britânica, Meghan está mais sofisticada nas escolhas dos looks para as aparições públicas.

A atriz, que deixou a renomada série Suits para se casar com o príncipe, abandonou os vestidos acima do joelho no tapete vermelho para investir em uma versão mais sóbria de si mesma.

Antes vista com os looks cheios de brilho, decotados e muito modernos de Hollywood, Meghan, hoje, opta para uma roupa mais coberta, acompanhada de sobretudos e jóias discretas.

Seu estilo atual é focado em cores neutras e tons pastéis, com a presença de calças longas e assimétricas, o vestido a baixo do joelho e o seu cabelo sempre escovado e com uma make discreta.

Também foi-se o tempo em que a atriz usava o cabelo preso em um coque despojado para aparições oficiais ao lado do noivo. Em seu último evento – o primeiro em que foi clicada ao lado da Rainha –, Meghan finalmente se rendeu aos chapéus, tão comuns ao visual das mulheres da família real.

