Estes 5 indícios sugerem que o bebê de Meghan já nasceu

Passam-se os dias e a expectativa para a chegada do bebê de Meghan e Harry tem deixado muita gente em clima de contagem regressiva. E enquanto alguns até apostam em qual será o nome da criança, outros estão levando as especulações a outro nível. Fato é que uma teoria conspiratória tem se tornando popular entre os fãs da família real e agora muita gente está discutindo a possibilidade de o bebê real já ter nascido.

Improvável? Possivelmente. Mas os indícios que alimentam a conspiração possuem certo fundamento. Veja só:

Avó presente

Doria Raglan, mãe da Duquesa de Sussex, deixou os Estados Unidos e está há cerca de uma semana em Frogmore Cottage, a residência oficial de Harry e Meghan. Divulgada pelo The Sun, a informação, no mínimo, indica que o nascimento do bebê está mais próximo do que se imagina.

Agradecimentos

Também há cerca de uma semana, o casal real utilizou seu Instagram para agradecer todas as doações feitas em nome do bebê, substitutas dos presentes oficiais. Em geral, esse tipo de ação é feita somente após o nascimento da criança.

Privacidade

Em um comunicado oficial, foi anunciado que Harry e Meghan desejam dividir as boas novas ao público somente após “terem a oportunidade de celebrar em família.” Isso significa que, ao contrário do que aconteceu nas três gestações de Kate Middleton, não será divulgado quando a Duquesa entrar em trabalho de parto.

Também é pouco provável que existam fotos da saída da maternidade, pois foi reportado que o príncipe planeja organizar uma sessão de fotos oficial somente dois dias depois do nascimento.

Em casa

E, falando em hospital, o local exato do parto permanece em mistério, já que Meghan indicou desejo de dar à luz em casa, o que tornaria ainda mais fácil manter tudo em segredo por algum tempo. Contudo, a possibilidade da preferência da duquesa se tornar real depende de seu estado de saúde e de outras circunstâncias no grande dia.

Agendas

Nesta quinta-feira (25), o príncipe William estará na Nova Zelândia para prestar tributo às vítimas dos atentados de Christchurch. Por sua vez, o príncipe Charles também tem compromissos em terras estrangeiras no dia 7 de maio. É de se esperar que as viagens tenham sido agendadas levando em consideração o nascimento do mais novo membro da família real, certo?

De todo modo, enquanto não existem confirmações, tudo não passa de mera especulação. Principalmente por um detalhe especial: sempre que nasce um bebê real, um comunicado impresso semelhante ao da foto abaixo é colocado em exposição do lado de fora do Palácio de Buckingham.

Pois bem, até o momento não há notícias de comunicado semelhante no Palácio.

